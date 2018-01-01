Дженнифер Энистон разводится с мужем

Супруги утверждают, что являются лучшими друзьями.
Решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на заявление супругов.
По данным агентства, в документе не была указана причина, по которой пара решила расстаться.
"Мы — два лучших друга, которые решили не быть парой, но с нетерпением ждем продолжения нашей заветной дружбы", — говорится в заявлении.
Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в 2015 году. Ранее актриса была замужем за своим коллегой Брэдом Питтом, он также сейчас не состоит в браке — в сентябре 2016-го стало известно, что он и американская актриса Анджелина Джоли разводятся.