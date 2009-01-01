Дженнифер Лопес и Дрейк взяли паузу в отношениях

Их сумасшедшие графики не совпадают.

Дженнифер Лопес и Дрейк Instagram

Певица Дженнифер Лопес и Дрейк , которые в течение двух месяцев интриговали поклонников совместными снимками и выходами в свет, решили взять паузу в отношениях.

Об этом пишет Сплетник.

Несколько источников из окружения знаменитостей рассказали прессе об этом.

"Их отношения немного утихли. Они приняли решение расстаться на некоторое время, не потому что не хотят быть рядом друг с другом, а потому что их сумасшедшие графики не совпадают", — сказал один из инсайдеров.

Совсем недавно о расставании и речи не шло. Дрейк подарил Джей Ло ожерелье за 100 тысяч долларов, познакомился с ее детьми — 8-летними двойняшками Максом и Эмми — в доме певицы.

Одни информаторы утверждают, что на романе знаменитостей рано ставить крест, ведь они расстались лишь на время, а другие не удивляются, что чувства прошли так быстро: "Эти отношения никогда не были серьезными: они просто веселились вместе. Оба любят тусоваться и заниматься музыкой. Дженнифер относится с уважением к Дрейку и его таланту, а он отвечает ей взаимностью", — рассказал журналистам инсайдер.

Напомним, брат Кардашьян расстались с любимой через месяц после рождения дочери.