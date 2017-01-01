Дженнифер Лопес подаровала фанатов прелестями в обтягивающих нарядах: фото

Известная американская поп-певица прекрасно понимает, как поддерживать костер интереса фанатов к себе.

Известная американская поп-исполнительница и актриса Дженнифер Лопес продолжает будоражить мысли свох поклонников по всему миру.

Недавно Лопес приняла участие в съемках очередной рекламной кампании − для знаменитого бренда одежды Guess.

На фотоснимках Джей Ло (так ее величают фанат) предстает платьях с ярким принтом и джинсах, которые обтягивают ее фигуру нужным образом и в нужных местах.

К слову, на фотосессии вместе с Лопес снимался харизматичный и обаятельный Маттео Бочелли – сын знаменитого оперного и кроссовер певца Андреа Бочелли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джей Ло похвасталась подтянутыми ягодицами.