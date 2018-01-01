Джей Ло сексуально показала пресс в спортзале: фото

Исполнительница активно занимается спортом и следит за питанием.

Лопес любит демонстрировать эффектную фигуру Instagram Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру во время занятий в тренажерном зале.

Для новых фото, опубликованных в Instagram, звезда подобрала стильный образ: обтягивающие лосины и свободный топ с кроссовками белого цвета.

Судя по снимкам, звезда тренируется с тяжелыми гантелями, но при этом не забывает сексуально позировать перед фотокамерой.

Лопес часто демонстрирует, что активно занимается спортом и поддерживает эффектную фигуру с помощью здорового питания.

Под фотографией в Instagram баскетболист Алекс Родригес оставил лаконичный и страстный комментарий: "Hot" ("Горячая"), который приглянулся множеству поклонников певицы.

Instagram Дженнифер Лопес

Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, Лопес представила на суд публики свой новый музыкальный клип на трек Dinero, что переводится как "деньги", где продемонстрировала страстные образы.

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