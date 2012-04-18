"Джеймс Бонд" ревнует жену и собирается развестись

Актер не доверяет своей супруге, которая совершенно не стесняется флиртовать с коллегами на съемочной площадке.

Дэниель Крейг Instagram

После сообщений о расставании самых крепких пар Голливуда появилась информация о том, что не все гладко у Рэйчел Вайс и Дэниела Крейга

Об этом пишет popcornnews.

Источник сообщает, что пара уже разъехалась по разным домам.

Дэниель Крейг с женой Instagram

Причиной разрыва называют ревность актера. "Джеймс Бонд" не доверяет своей супруге, которая совершенно не стесняется флиртовать с коллегами на съемочной площадке. Из-за этого ревнивый Крейг устраивал своей жене настоящие скандалы, и в итоге она просто не выдержала такого давления. Ни Вайс, ни Крейг пока никак не комментируют эту информацию, и поклонникам пары остается только надеяться, что все это окажется лишь домыслами, или же что супруги помирятся и не дойдут до развода.

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Напомним, Дженнифер Гарнер подала на развод.