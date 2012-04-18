"Джеймс Бонд" ревнует жену и собирается развестись

Актер не доверяет своей супруге, которая совершенно не стесняется флиртовать с коллегами на съемочной площадке.
Об этом пишет popcornnews.
Источник сообщает, что пара уже разъехалась по разным домам.
Причиной разрыва называют ревность актера. "Джеймс Бонд" не доверяет своей супруге, которая совершенно не стесняется флиртовать с коллегами на съемочной площадке. Из-за этого ревнивый Крейг устраивал своей жене настоящие скандалы, и в итоге она просто не выдержала такого давления. Ни Вайс, ни Крейг пока никак не комментируют эту информацию, и поклонникам пары остается только надеяться, что все это окажется лишь домыслами, или же что супруги помирятся и не дойдут до развода.
Напомним, Дженнифер Гарнер подала на развод.