Джигурда уверяет, что помирился с Анисиной и планирует с ней детей

В недавнем интервью шоумен поведал о своих планах на будущее.

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Скандальный развод 55-летнего Никиты Джигурды и 41-летней Марины Анисиной продолжается уже несколько месяцев.

Об этом пишет kp.ru.

Никита Джигурда и Марина Анисина не общались уже несколько месяцев. Не раз фигуристка становилась героиней ток-шоу, в которых рассказывала, что эпатажный актер поднимал на нее руку. В других интервью спортсменка признавалась, что боится за своих детей. Однако сам Джигурда, судя по всему, до сих пор уверен, что сможет вернуть любимую женщину.

Никита поведал о грядущем примирении: "Ранее она продала историю о своем романе с князем Монако. Мы продали эксклюзив о нашем примирении другому телеканалу, впервые публично встретимся с Мариной и обсудим в эфире наши чувства".

Джигурда убеждает, что они с Анисиной уже помирились. Более того, актер надеется, что в скором времени в их семье случится пополнение: "Священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша. У меня так в жизни: многое, что я предчувствую, сбывается".

Напомним, мать Анисиной прокляла ее из-за свадьбы с Джигурдой.