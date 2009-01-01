Джим Керри предстанет перед судом из-за самоубийства его подруги

30-летняя Кэтриона Уайт была девушкой Кэрри, но затем они расстались.

Джим Керри Reuters

Известный голливудский актер Джим Кэрри предстанет перед судом по обвинению в смерти своей подруги после того, как суд отказался оставить иски ее родственников без рассмотрения.

Об этом сообщило издание Тelegraph.

Осенью 2016 года мать Катрионы Уайт Бригид Суитман, и проживающий отдельно муж Марк Бертон подали иск в суд на Джима Керри. Они обвинили актера в том, что он приобрел для Уайт лекарства, которые она использовала для того, чтобы покончить с собой.

Несмотря на просьбы адвоката Кэрри, судья Высшего суда Лос-Анджелеса отказалась закрыть дело. Сам актер отрицает все обвинения.

В первоначальном иске Бертона, поданном в прошлом году, утверждается, что "Кэрри неправомерно и незаконно получил эти препараты, нарушая законы штата Калифорния". Кроме того, актер обвиняется в попытках "скрыть его участие и ответственность за трагическую безвременную смерть мисс Уайт".

30-летняя Кэтриона Уайт была девушкой Кэрри, но затем они расстались. В сентябре 2015 года ее тело без признаков жизни нашли в собственном доме. По результатам вскрытия было установлено, что женщина умерла от передозировки различных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту.

Напомним, Джим Керри подарил дочке Волочковой куклы.