"Джинсовая попа впечатляет…". Экс-ведущая "Орла и Решки" позировала в спортивном образе

Фото телеведущей в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Леся Никитюк позировала в спортивном образе instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярна благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть фотографию в спортивной футболке, на спине которой напечатана ее фамилия.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 67 тысяч лайков.

"Waiting for @championsleague In Kyiv (жду Лигу чемпионов в Киеве — Ред.)… Урааааа!!!", — подписала фото Никитюк.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Восхитительная", — считает maksimilian_yakimenko. "Джинсовая попа впечатляет больше надписи на спине. Видимо, в этом и фишка))))", — отметил andrew_tskoy. "Лeся, просто бомба", — написал bezruknikolai1733.

Леся Никитюк позировала в спортивном образе instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные снимки можно здесь.

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