Джоан Роулинг пообещала написать необычную для себя книгу

Также она пишет сценарий к "Фантастическим тварям-3".

Джоан Роулинг пообещала новую книгу. Reuters

"Мама" Гарри Поттере Джоан Роулинг собралась написать новую детскую книгу.

Правда, приступить к ее написанию она планирует уже более 6 лет, пишет Daily Mail. Так что неизвестно, как скоро выгорит дело.

Примечательно, что эта книга к миру Гарри Поттера не будет иметь никакого отношения. То есть это будет ее первая детская книга не о Поттере и его мире. Роулинг уже писала "непоттеровские" произведения – но это были книги для взрослых – криминальные романы о Корморане Страйке.

Читайте также Школьникам "про это". Гриневич рассказала о скандальной книге о сексуальном воспитании

Кроме того, писательница уже пишет сценарий к третьей части фильма "Фантастические твари и где они живут", которая является приквелом к киносерии о Гарри Поттере.

Ранее Роулинг написала одну из своих сказок прямо на маскарадном платье для Хэллоуина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram