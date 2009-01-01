Джон Траволта помог Рики Мартину понять, что он гей

В одной из сцен Траволта появился в трусах и выполнил ритмичные движения тазом.
Об этом пишет ivona.
В одной из сцен Траволта появился в трусах и выполнил ритмичные движения тазом.
По словам пуэрто-риканского поп-музыканта, именно этот момент в фильме определил его сексуальную ориентацию.
"Я до сих пор это помню. Я больше не смотрю это кино", — прокомментировал артист.
Рики вспомнил, что тогда пересмотрел фильм Лихорадка субботнего вечера восемь раз, однако тогда еще не понимал до конца, почему.
Также Мартин рассказал, что сегодня Траволта и не догадывался, что был первой любовью тогда еще юного Рики.
"Конечно, я с ним встречался, но нет, ни разу не сказал ему: "Вы были моей первой любовью", — рассказал артист.