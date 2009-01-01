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Джон Траволта помог Рики Мартину понять, что он гей

Сегодня, 18:15

В одной из сцен Траволта появился в трусах и выполнил ритмичные движения тазом.

Рики Мартин
Рики Мартин с бойфрендом Instagram
45-летний Рики Мартин в интервью Contact Music рассказал, что еще будучи юным, он посмотрел фильм "Лихорадка" субботнего вечера с Джоном Траволтой.

Об этом пишет ivona.

В одной из сцен Траволта появился в трусах и выполнил ритмичные движения тазом.

По словам пуэрто-риканского поп-музыканта, именно этот момент в фильме определил его сексуальную ориентацию.

"Я до сих пор это помню. Я больше не смотрю это кино", — прокомментировал артист.

Рики вспомнил, что тогда пересмотрел фильм Лихорадка субботнего вечера восемь раз, однако тогда еще не понимал до конца, почему.

Джон Траволта
Джон Траволта Фото: twitter.com/xraynrktk

Также Мартин рассказал, что сегодня Траволта и не догадывался, что был первой любовью тогда еще юного Рики.

"Конечно, я с ним встречался, но нет, ни разу не сказал ему: "Вы были моей первой любовью", — рассказал артист.

Напомним, Сергей Соседов рассекретил бойфренда Лазарева.

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Джон Траволта, Рики Мартин, ориентация, гей
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