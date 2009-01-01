Джонни Депп распродает имущество из-за долгов

Несмотря на внушительные гонорары, актер был вынужден пойти на крайние меры.

Джонни Депп Reuters

54-летний голливудский актер Джонни Депп пустил свое имущество "с молотка" из-за долгов.

Об этом сообщает People, пишет metronews.

Несмотря на внушительные гонорары, актер был вынужден пойти на крайние меры и расстаться с яхтами, огромным пентхаусом, на очереди — ранчо с лошадьми в штате Кентукки. Звезда "Пиратов Карбиского моря" оценил это все в 2,9 миллиона долларов.

Бюджет Джонни Деппа "подкосил" развод с Эмбер Херд, финансовые претензии со стороны бывших менеджеров и привычка жить "на широкую ногу". Голливудского красавчика даже не спасло то, что в 2012 году он оказался в Книге рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер. Тогда он заработал за год 75 миллионов долларов. Однако спустя 5 лет Джонни Депп оказался вынужден продавать имущество из-за долгов.

Напомним, Джонни Депп купил для дочери Лили-Роуз диван из шоу "Семейка Кардашьян".