Джонни Депп ужаснул фанатов болезненным видом

Популярный голливудский актер Джонни Депп , известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", испугал поклонников болезненным видом.

Соответствующие снимки были обнародованы в социальной сети в Twitter. На фото Депп запечатлен с российскими поклонницами. Актер одет в джинсы, черную футболку с принтом и бейсболку. На снимках актер выглядит уставшим и имеет нездоровую бледность.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f