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Джонни Депп ужаснул фанатов болезненным видом

Сегодня, 15:02

Актер на новых фото выглядит чересчур исхудавшим и бледным.

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Актер ошарашил поклонников исхудавшим видом Фото: Reuters
Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", испугал поклонников болезненным видом.

Соответствующие снимки были обнародованы в социальной сети в Twitter. На фото Депп запечатлен с российскими поклонницами. Актер одет в джинсы, черную футболку с принтом и бейсболку. На снимках актер выглядит уставшим и имеет нездоровую бледность.


В комментариях пользователи отметили, что Депп практически не похож на себя, и предполагали, что с ним что-то произошло.

"Черт побери, неужели это Депп?", "Ты почти на себя не похож", "С ним точно что-то случилось", - писал юзеры.

Кто-то предположил, что Депп просто готовится к роли тяжелобольного человека.

Ранее Джонни Депп попал ДТП в России.

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Теги:  
Джонни Депп, актер, фанаты, болезнь
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