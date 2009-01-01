Джордж Клуни не знает пол будущих детей

Актер заверил, что они не хотят заранее узнавать, кто у них будет.

Джордж и Амаль Клуни Reuters

55-летний популярный американский актер Джордж Клуни скоро впервые станет отцом.

Их будущие дети с Амаль появятся на свет в июне, пишет Etonline.com.

Его жена, 39-летний британский юрист ливанского происхождения Амаль Аламуддин, беременна двойней.

К тому же актер заверил, что они не знают пол малышей и не хотят заранее узнавать.

Более того, он не осведомлен, от куда у СМИ появилась информация, что якобы у него и Амаль родятся сразу и мальчик и девочка.

"Понятия не имею, откуда эти слухи про то, что мы ждем мальчика и девочку. Для нас самих это будет сюрпризом, и мы не хотим пока узнавать пол младенцев", — рассказал Джордж Клуни.

Напомним, будущие дети Бейонсе будут спать в золотых колыбелях за 76 тысяч евро.