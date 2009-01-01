Джордж Клуни не знает пол будущих детей

Актер заверил, что они не хотят заранее узнавать, кто у них будет.
Их будущие дети с Амаль появятся на свет в июне, пишет Etonline.com.
Его жена, 39-летний британский юрист ливанского происхождения Амаль Аламуддин, беременна двойней.
К тому же актер заверил, что они не знают пол малышей и не хотят заранее узнавать.
Более того, он не осведомлен, от куда у СМИ появилась информация, что якобы у него и Амаль родятся сразу и мальчик и девочка.
"Понятия не имею, откуда эти слухи про то, что мы ждем мальчика и девочку. Для нас самих это будет сюрпризом, и мы не хотим пока узнавать пол младенцев", — рассказал Джордж Клуни.
Напомним, будущие дети Бейонсе будут спать в золотых колыбелях за 76 тысяч евро.