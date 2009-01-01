Джордж Клуни отменил все рабочие поездки из-за скорых родов жены

Актер не скрывает, что очень переживает за самочувствие супруги.

Джордж и Амаль Клуни Instagram

Знаменитые супруги Джордж и Амаль Клуни, которые должны стать родителями со дня на день, вовсю готовятся к появлению малышей на свет.

Об этом пишет Сплетник.

56-летний актер даже отменил свою поездку в Армению, где в минувшее воскресенье должен был принять участие в Aurora Prize for Awakening Humanity Ceremony.

Мероприятие, на котором присуждают премию в знак благодарности всем потомкам выживших в геноциде армян в 1915 году, каждый год проводится в Ереване.

"Я действительно должен был быть там (в Ереване), но если бы я поехал, а моя жена родила бы двойняшек в это время, то я бы не смог вернуться домой", — пояснил актер.

Актер не скрывает, что очень переживает за самочувствие супруги, поэтому его главная задача на сегодняшний день — быть рядом с Амаль и оказывать ей ежеминутную поддержку.

Напомним, рождение близнецов для Амаль и Джорджа Клуни обойдётся в миллион долларов.

фото Instagram Амаль Клуни