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Джордж Майкл мог умереть от передозировки

Сегодня, 15:49

Несколько раз артист проходил длительные курсы лечения от героиновой зависимости. 

Джордж Майкл
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Музыкант Джордж Майк, который скончался на 54-м году жизни 26 декабря, мог умереть от героина.

Об этом сообщает Telegraph.

По информации знакомых певца, в последние годы он вел гедонистический образ жизни.

Несколько раз артист проходил длительные курсы лечения от героиновой зависимости. "Незадолго до смерти он попал в больницу из-за передозировки. Удивительно, что Майкл продержался так долго, имея столь серьезные проблемы", — рассказал источник.

Экс-менеджер музыканта Майкл Липмэн подтвердил, что сердечный приступ, который стал вероятной причиной смерти Джорджа Майкла, случается у героиновых наркоманов.

Напомним, бойфренд Джорджа Майкла скорбит о его смерти.

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