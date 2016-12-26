Джордж Майкл мог умереть от передозировки

Несколько раз артист проходил длительные курсы лечения от героиновой зависимости.

Джордж Майкл Facebook

Об этом сообщает Telegraph.

По информации знакомых певца, в последние годы он вел гедонистический образ жизни.

Несколько раз артист проходил длительные курсы лечения от героиновой зависимости. "Незадолго до смерти он попал в больницу из-за передозировки. Удивительно, что Майкл продержался так долго, имея столь серьезные проблемы", — рассказал источник.

Экс-менеджер музыканта Майкл Липмэн подтвердил, что сердечный приступ, который стал вероятной причиной смерти Джорджа Майкла, случается у героиновых наркоманов.

Напомним, бойфренд Джорджа Майкла скорбит о его смерти.