Джорджу Клуни страшно быть отцом близнецов

Актер поведал, как его супруга Амаль справляется с ролью матери.

Джордж и Амаль Клуни Reuters

Ну а пока весь мир ждет снимков младенцев, Джордж рассказывает все тем же представителям прессы о том, каково быть отцом близняшек, пишет Сплетник.

Отвечая на днях на вопрос корреспондента одного западного издания, собирается ли он приехать на Венецианский кинофестиваль, Клуни отшутился: "Для начала мне нужно убрать рвоту со своего смокинга. Раньше это была моя рвота, а теперь — близнецов".

Если же без шуток, то, по словам Джорджа, роль отца близнецов его пугает: "Внезапно вы несете ответственность за других людей. Это пугает. Сейчас моя работа — менять подгузники и немного гулять с ними. На самом деле, я не думал, что в 56 лет стану отцом двоих детей. Так что не загадывайте, а просто наслаждайтесь своей жизнью".

Кроме этого, актер поведал, как его супруга Амаль справляется с ролью матери: "Она как богиня с Олимпа — все делает очень красиво!".

Напомним, муж Синди Кроуфорд рассказал о близнецах Клуни.