Джулия Робертс выложила первое фото в своем Instagram

К фотографии Джулия Робертс лаконично написала "Привет".

Напомним, что Робертс уже 50 лет Instagram

Голливудская актриса Джулия Робертс создала свою первую официальную страницу в социальной сети Instagram.

Актриса опубликовала свое первое фото, на котором она сидит на траве с распущенными волосами в коротких шортах и в черном свитере с надписью "Любовь". Напомним, что Робертс уже 50 лет.

К фотографии Джулия Робертс лаконично написала "Привет", а в описании страницы есть только одно слово - "человек".

Hello☀️ Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 26 Июн 2018 в 12:57 PDT

Возможность прокомментировать снимок Робертс отсутствует, так что фанатам актрисы пришлось ограничиться лайками. Тем не менее, за один день Робертс набрала более 260 тысяч подписчиков и 128 тысяч лайков под фотографией.

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Напомним, ранее известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева в очередной раз поразила своих многочисленных фанатов раскованным поведением на сцене.

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