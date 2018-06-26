Джулия Робертс выложила первое фото в своем Instagram

К фотографии Джулия Робертс лаконично написала "Привет".
Актриса опубликовала свое первое фото, на котором она сидит на траве с распущенными волосами в коротких шортах и в черном свитере с надписью "Любовь". Напомним, что Робертс уже 50 лет.
К фотографии Джулия Робертс лаконично написала "Привет", а в описании страницы есть только одно слово - "человек".
Возможность прокомментировать снимок Робертс отсутствует, так что фанатам актрисы пришлось ограничиться лайками. Тем не менее, за один день Робертс набрала более 260 тысяч подписчиков и 128 тысяч лайков под фотографией.
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Напомним, ранее известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева в очередной раз поразила своих многочисленных фанатов раскованным поведением на сцене.
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