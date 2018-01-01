"Едва дошла домой": Настя Каменских вспомнила, когда впервые попробовала водку

Артистка призналась, что в 14 лет выпила много алкоголя.

Каменских призналась, что в 14 лет впервые попробовала водку instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая заявила, что обручена , рассказала, что впервые попробовала крепкий алкоголь еще в школьные годы.

В интервью ведущей программы "Светская жизнь" Кате Осадчей она призналась, что сбежала с выпускного, ведь ей там было с кучно. С подругой они отправились на дискотеку. Однако, по словам Насти, ничего необычного в тот вечер не произошло.

"Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.

Артистка призналась, что она еще со школьной парты умела пить, и также курила.

"Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.

Ранее Настя Каменских покрасовалась в спортивном образе.

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