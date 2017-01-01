"Его музыка должна звучать и дальше": музыканты группы Скрябин анонсировали тур

Группа будет гастролировать в пяти городах Украины.

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Со смерти популярного украинского певца Кузьмы Скрябина прошло уже три года, однако, группа "Скрябин" продолжает давать концерты. В апреле музыканты сыграют в 5 украинских городах – Николаев, Херсон, Сумы, Харьков и Конотоп.

Этот мини-тур группа посвящает юбилею Андрея Кузьменко.

"В этом году удивительному человеку - Андрею Кузьменко - исполнилось бы 50 лет. День рождения Кузьмы станет исторической датой для нашей страны. Почти каждый украинец почувствовал в своей жизни важность творчества этого выдающегося человека. Его песни стали почти народными, его высказывания стали крылатыми выражениями", -сообшили музыканты на своей странице в Facebook.

Участники группы решили поехать в тур по просьбе поклонников, ведь они хотят слышать и петь песни Кузьмы.

"Есть люди, которые хотят слушать песни. Есть люди, которые организовывают концерты. То есть, мы ездим с концертами, потому что нас зовут, есть такая потребность. И мы позиционируем это так – с нами песни Кузьмы поют люди, которые находятся в зале. Летом хотелось бы сделать большой концерт памяти. Потому что все-таки 50 лет, юбилей. Но посмотрим, кто захочет его делать", – рассказал гитарист группы Алексей Зволинский.

Группа Скрябин планирует начать работу над новой песней и сделать на нее клип, ведь у Кузьмы осталось много неопубликованного материала.

"Сейчас мы поем в основном с Олей (бэк-вокалистка группы Скрябин с 2008 года, - ред.). Ее запишем в новой песне, точнее старой неизданной. Есть у Андрея на компьютере песня только начатая. Мы ее возьмем и запишем в исполнении Оли", – рассказал Алексей Зволинский.

Музыканты, которые больше 10-ти лет отыграли с Андреем на одной сцене, убеждены – его музыка должна звучать и дальше.

"Дружеская атмосфера между зрителем и группой существует. Мы общаемся с друзьями и в соцсетях, стараемся отвечать на все вопросы. Как хотел бы, и делал это Кузьма – стараемся делать и мы. Надеюсь, что получается. И поклонников творчества Андрея становится больше. К сожалению, после смерти появились люди, которые только распробовали творчество Кузьмы. Оно настолько многогранное, разнообразное, что слушать-не-переслушать. И только сейчас много людей пишут, типа "я думал Кузьма хи-хи ха-ха, а оказывается у него такие глубокие тексты", – говорит бэк-вокалистка группы Оля Лизгунова.

Гастроли группы Скрябин стартуют 20 апреля в Николаеве. Узнать больше информации о концертах можно по ссылке.

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