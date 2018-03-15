"Его невеста хуже выглядит": Николай Басков удивил фанатов фотографией молодой мамы

Елена Николаевна выглядит как ровесница артиста.

Басков удивил поклонниц фото с мамой nikolaibaskov/instagram

Российский певец Николай Басков порадовал поклонников новым фото со своей мамой Еленой Николаевной.

Артист выложил фото на своей странице в Instagram, на котором он запечатлен со своей родительницей на фоне поезда.

"Из Санкт-Петербурга родители провожают в Воронеж!!! С любимой и неповторимой мамой", - подписал снимок Басков.

Фанаты отметили, что мама Николая выглядит лучше его невесты Валерии Лопыревой, и годится артисту в сестры.

"Мама- прелесть! Колина ,, невеста'' хуже выглядит, даже с новым тюнингом", "Выглядит как ровесница", "Это мама?!?!???! Вот это да", " Какие же вы классные! Мама как Сестра!", "Мама????я думала Подруга!!!", - комментируют снимок подписчики.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 15 Мар 2018 в 5:33 PDT

Ранее Николая Баскова заподозрили в романе с "Мисс Россия-2015".