"Его невеста хуже выглядит": Николай Басков удивил фанатов фотографией молодой мамы

Елена Николаевна выглядит как ровесница артиста.
Артист выложил фото на своей странице в Instagram, на котором он запечатлен со своей родительницей на фоне поезда.
"Из Санкт-Петербурга родители провожают в Воронеж!!! С любимой и неповторимой мамой", - подписал снимок Басков.
Фанаты отметили, что мама Николая выглядит лучше его невесты Валерии Лопыревой, и годится артисту в сестры.
"Мама- прелесть! Колина ,, невеста'' хуже выглядит, даже с новым тюнингом", "Выглядит как ровесница", "Это мама?!?!???! Вот это да", " Какие же вы классные! Мама как Сестра!", "Мама????я думала Подруга!!!", - комментируют снимок подписчики.
Ранее Николая Баскова заподозрили в романе с "Мисс Россия-2015".