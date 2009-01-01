Екатерина Бужинская отправилась в Винницкую область помогать пострадавшим от взрывов

Благотворительный концерт в поддержку пострадавших в четверг состоится 28-го сентября.

Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская отправилась в Винницкую область, дабы помочь людям, которые убегали от страшных взрывов.

Об этом пишет ТСН.

Вчера, 26-го сентября, около 22:00 занялись боевые снаряды на 48-м арсенале Минобороны (в/ч А-1119). Снаряды взрывались в воздухе, поднимали невероятный шум и угрожали жителям всех окрестных сел.

Именно поэтому, из населенных пунктов было эвакуировано по меньшей мере 30 тысяч местных жителей, большинство из которых выехали самостоятельно, хватая самое необходимое и оставляя дом и домашних животных.

Артистка откликнулась на трагедию в Калиновке и еще вчера очутилась в эпицентре событий под Винницей.

Сейчас она находится в сорока километрах от наиболее пострадавшей Калиновки и вместе с друзьями принимает переселенцев в санатории в городе Хмельник.

"Взрывы продолжаются и сейчас. Я общаюсь с переселенцами — тут и старики, и грудные дети. Все они напуганы, им очень нужна помощь, как материальная, так и, в первую очередь, моральная. Вместе с владельцами "Радона" мы помогаем поселить пострадавших в санатории и обустроить их комфорт, — говорит Екатерина Бужинская. — Завтра я буду помогать и с творческой стороны — устраиваю специальный благотворительный концерт для сбора средств на закупку продуктов и вещей первой необходимости для этих людей".

Благотворительный концерт в поддержку пострадавших в четверг состоится 28-го сентября в 20-00 в санатории, который принял людей.

Украинский продюсер Алена Мозговая в соцсетях разместила призывы о помощи для пострадавших от взрывов, а также — контакты волонтеров.

Напомним, Екатерина Бужинская показала своих двойняшек в вышиванках.