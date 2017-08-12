Екатерина Бужинская показала фигуру в купальнике

38-летняя артистка вместе с мужем Димитрием наслаждается отдыхом на острове Тасос.

Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась фото из отпуска.

Снимки она опубликовала у себя на странице в Instagram.

38-летняя артистка вместе с мужем Димитрием наслаждается отдыхом на острове Тасос (остров в северной части Эгейского моря).

Екатерина продемонстрировала фигуру в ярком купальнике. На снимке Бужинская запечатлена на пляже в бикини. Надо сказать, что после рождения близнецов певицы не прошло и года, а она выглядит просто замечательно.

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) Авг 14 2017 в 3:33 PDT

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) Авг 14 2017 в 3:31 PDT

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) Авг 11 2017 в 10:52 PDT

Напомним, телеведущие Василиса Фролова и Каролина Ашион позировали в купальниках на отдыхе.