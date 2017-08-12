Екатерина Бужинская показала фигуру в купальнике

38-летняя артистка вместе с мужем Димитрием наслаждается отдыхом на острове Тасос.
Снимки она опубликовала у себя на странице в Instagram.
38-летняя артистка вместе с мужем Димитрием наслаждается отдыхом на острове Тасос (остров в северной части Эгейского моря).
Екатерина продемонстрировала фигуру в ярком купальнике. На снимке Бужинская запечатлена на пляже в бикини. Надо сказать, что после рождения близнецов певицы не прошло и года, а она выглядит просто замечательно.
Напомним, телеведущие Василиса Фролова и Каролина Ашион позировали в купальниках на отдыхе.