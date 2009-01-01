Екатерина Бужинская рассказала о тяжелых родах

Ее муж Димитар постоянно был рядом и именно он первым увидел дочку и сына.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми

Об этом она рассказала в интервью газете "Факты".

По словам Бужинской, ее муж Димитар постоянно был рядом и именно он первым увидел дочку и сына. Екатерина также призналась, что врачи приняли решение делать ей кесарево сечение. "Находиться рядом со мной было желанием мужа. Медики приняли решение делать мне кесарево сечение под общим наркозом, поэтому муж первым увидел детей. А когда я пришла в сознание, сына и дочку положили мне на грудь. Смотрела на них и плакала от счастья", — вспомнила Екатерина.

Артистка рассказала, что сын больше похожий на нее — белокожий блондин. "И пальцы у него длинные, музыкальные. А дочь — смуглая, черноволосая, миниатюрная, сразу видно, болгарская принцесса", — поделилась Бужинская.

Также певица уже определилась с будущей профессией для детей. Екатерина точно знает, что не хочет, чтобы малыши связали свою жизнь с музыкой. "Хотелось бы, чтобы сын стал врачом. Представляю его солидным профессором. Уже сейчас он такой серьезный, даже когда улыбается. Я так его и называю: мой профессор. Дочь у нас пока просто принцесса, а там видно будет", — прокомментировала молодая мама.

Напомним, Кэтрин Хейгл впервые родила сына.