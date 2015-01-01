Екатерина с супругом Димитаром Стойчевым очень счастливы.

Екатерина Бужинская, Instagram

27 декабря в киевском роддоме народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская родила двойню : мальчика и девочку.

Об этом пишет kp.ua.

Вес мальчика — 2550, рост 51. Вес девочки — 2300, рост 50.

Екатерина с супругом Димитаром Стойчевым очень счастливы.

Instagram

"Это была моя мечта. И она осуществилась. Всегда хотела иметь большую дружную семью, — говорит Екатерина. — Мне безумно хотелось много детей, теплых уютных вечеров с семьей и чтобы в доме всегда звучал детский смех. Когда в клинике подтвердили факт о моей беременности, я не могла поверить, это не передаваемые ощущения и эмоции счастья. Во время нашего свадебного путешествия мы поехали в Иерусалим, где с любимым написали записку-просьбу и вложили в Стену Плача, а по возвращению в Болгарию зашли в Церковь и совершенно случайно обнаружили две рядом висящие иконы святой великомученицы Екатерины и святого Димитрия Солунского. Спустя некоторое время мне приснился сон, в котором два белых голубя прилетели и сели мне на руку. Для нас это было своего рода посланием, что наша мечта осуществима. Благодарна Богу за такой подарок судьбы. У нас королевская двойня: мальчик и девочка. Мы дождались появления наших малышей. Я невероятно счастлива", — сказала певица.

Instagram

Напомним, звезда "Квартала 95" Елена Кравец родила двойню.