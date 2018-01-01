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Екатерина Варнава поделилась соблазнительным фото

Сегодня, 09:37

Российская телеведущая позировала в Москве.

Варнава
Екатерина Варнава позировала в боди instagram.com/kativarnava
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном боди.

Соблазнительный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

"… Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии!", — говорится в подписи под фото.

Варнава
Екатерина Варнава позировала в боди instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.

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Теги:  
Россия, Москва, Екатерина Варнава, боди
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