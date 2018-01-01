Екатерина Варнава поделилась соблазнительным фото

Российская телеведущая позировала в Москве.

Екатерина Варнава позировала в боди instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном боди.

Соблазнительный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

"… Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии!", — говорится в подписи под фото.

Екатерина Варнава позировала в боди instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram