"1,75 живого роста надо еще прокормить!". Екатерина Варнава поделилась забавным фото

Снимок, опубликованный российской ведущей в соцсети, собрал много лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 19 часов он собрал свыше 123 тысяч лайков.
На снимке девушка позирует в белом длинном платье с открытым ртом, держа в одной руке тарелку с макаронами, а в другой — столовый прибор.
"... Итак! Конечно, я ем... Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец иногда ем яйца и творог", — подписала фото ведущая.
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Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.
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