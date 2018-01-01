Екатерина Варнава позировала голой, фото

Снимок российской телеведущей в соцсети собрал много лайков.

Екатерина Варнава позировала без одежды instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена обнаженной.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 160 тысяч лайков.

На фото Варнава позирует, сидя на полу без одежды, она прикрыла свои прелести частями тела.

"Как ваш день? Мой сильно долгий и сложный...", — подписала снимок телеведущая.

Екатерина Варнава позировала без одежды instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.