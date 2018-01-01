Экс-Ассоль выходит замуж, показала кольцо: фото

Певица и ее избранник сфотографировались в турецком парке развлечений.
Исполнительница поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram и опубликовала фото с кольцом и возлюбленным.
Артистка и ее избранник сфотографировались в Турции в парке развлечений, снимок собрал сотни лайков.
Напомним, в 2017 году Катя Гуменюк в Великобритании поступила в Лондонский университет INTO на факультет бизнес-администрирования, артистка живет в британской столице — Лондоне.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram