Экс-Борис Апрель показала "няшное" фото с котом

Артистка сделала снимок в столице нашей страны.

Анна Эйприл показала новый снимок instagram.com/ziandja_official

Певица-трансгендер Анна Эйприл (Зианджы, экс-Борис Апрель) выложила в Сеть милую фотографию с котом.

Снимок был сделан в Киеве, артистка выложила его на своей странице в Instagram.

"Привет!!!", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок за несколько часов собрал почти 200 лайков. "Няши", — прокомментировала его _viktoriakitti_.

Анна Эйприл показала новый снимок instagram.com/ziandja_official

Ранее сообщалось, что в Киеве Анна Эйприл приняла участие в восьмом сезоне вокального телешоу "Голос країни", к ней повернулись лицом все тренеры проекта. Одна из них — народная артистка Украины, певица Тина Кароль — после выступление обратилась к коллеге: "Вот такой фастфуд — это твое Потап (исполнитель и продюсер Алексей Потапенко — Ред.)", после этих слов в Сети разгорелся скандал.