Экс-Борис Апрель рассказал о своем возвращении на украинскую сцену

Аня выступит под псевдонимом Зианджа.

Instagram

Украинский певец, выпускник "Фабрики звезд-2" Борис Апрель , теперь известный как Аня, рассказал, почему решил принять участие в восьмом сезоне проекта "Голос страны" ("Голос країни").

"Моя цель в "Голосі країни" достаточно проста — мне хочется открыть свою душу зрителям Украины. Если своим выступлением я смогу поднять кому-то настроение, подарить вдохновение или утешить — для меня этого уже будет достаточно. Это будет моей личной победой", — говорит исполнитель.

Известно, что на "слепых прослушиваниях" Аня выступит под псевдонимом Зианджа. По словам певицы, это имя родилось в Китае, где она работала преподавателем английского языка для детей из малообеспеченных семей, сообщает ТСН.



"Тогда у меня были длинные волосы цвета блонд, и дети называли меня Энджел (Ангел). Таким образом Энджел трансформировалось в Зианджу", — поделилась Аня.

Напомним, ранее экс-Борис Апрель принял участие в российском талант-шоу.