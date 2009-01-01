Экс-депутат Оксана Калетник вышла замуж в Шотландии, опубликованы фото

Подружек невесты было несколько и все они надели платья розового цвета.

Бывшая депутат от "Коммунистической партии Украины" Оксана Калетник вышла замуж за шотландца.

Об этом новоиспеченная невеста написала у себя на странице в Facebook и поделилась фотографиями с торжества.

"Никогда не думала, что когда-нибудь мне придется выбирать между своей Родиной и чужими странами... три революции не заставили меня уехать из родного дома... но, как говорят "никогда не говори никогда". Я встретила свою судьбу далеко в Шотландии на берегу Северного моря :) теперь у каждого из нас две страны в сердце", — написала 44-летняя Калетник.

В комментариях к фото все поздравляют Кевина и Оксану. Смеем предположить, что именно так зовут новоиспеченного мужа Оксаны.

Судя по пейзажам на фото, свадьба состоялась за границей и была устроена по западной традиции, пишет strana.ua. Подружек невесты было несколько и все они надели платья розового цвета, а в руках держали одинаковые цветочные композиции.

А вот жених и его друзья были в килтах (предмет мужской шотландской национальной одежды в виде юбки и сумочки для мелких вещей).

Оксана Калетник была уже замужем. Ее бывший супруг — бизнесмен Дмитрий Елманов. От этого брака есть 14-летняя дочь Ольга, которая по сообщениям СМИ, учится в Лондоне (Великобритания).

Двоюродный брат Оксаны, экс-вице-спикер парламента и экс-глава Гостаможенной службы Игорь Калетник находится в розыске с декабря 2014 года. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением во время принятия "диктаторских законов" 16 января. В 2013 году журнал "Фокус" оценил состояние Оксаны Калетник в млн, она заняла190 место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины".

Напомним, известная телеведущая вышла замуж за брата министра инфраструктуры Украины.