Экс-"холостячка" впервые показала лицо своей маленькой дочери

Яна Соломко выложила трогательную фотографию со своей малышкой.
"Девочки, много было вопросов, почему же я не показываю лицо доци. Я долго не хотела этого делать, возможно, из-за материнской интуиции... И вот в первый день весны я хочу поделиться с вами САМЫМ ЦЕННЫМ В СВОЕЙ ЖИЗНИ!!!", - написала на своей странице в Instagram Соломко.
Сейчас телеведущая с мужем и дочерью отдыхают в Доминиканской Республике.
До этого Соломко выкладывала множество фотографий с дочкой, но на всех она либо смотрела в сторону, либо ее фотографировали со спины.
Поклонники телеведущей в сотнях комментариев восторгались маленькой красавицей.
"Папина копия, а кудряшки мамины", "Ангелочек", "Лапочка", "Красотки", - восторгались юзеры.
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