Экс-"Холостяк" Черкассов решил жениться

Спортсмен спрятал кольцо в раковину устрицы.

Дмитрий Черкассов Instagram

Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

Он опубликовал серию снимков из Одессы, из которой становится понятно, что он сделал предложение своей девушке. Черкасов спрятал кольцо в раковину устрицы, которое его возлюбленная обнаружила во время романтического ужина.

"Наш День, который запомнится на долгое время, — написал Черкасов под снимком.

Допис, поширений Дмитрий Черкасов (@cherkasov_dmitriy) Жов 29, 2017 о 12:50 PDT

Имя своей избранницы пловец не назвал. Однако поклонники предполагают, что это подопечная Владимира Бебешко СолоХа. Они познакомились в июне на съемках передачи "Кто сверху?".

На проекте "Холостяк" Черкасов выбрал 21-летнюю диктора Лиду Немченко, однако пара разбежалась вскоре после окончания съемок.

Напомним, по информации СМИ, принц Гарри уже сделал предложение Меган Маркл.