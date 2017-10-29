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Экс-"Холостяк" Черкассов решил жениться

Сегодня, 15:12

Спортсмен спрятал кольцо в раковину устрицы.

Дмитрий Черкассов
Дмитрий Черкассов Instagram
Участник седьмого сезона шоу "Холостяк" Дмитрий Черкассов женится на таинственной блондинке.

Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

Он опубликовал серию снимков из Одессы, из которой становится понятно, что он сделал предложение своей девушке. Черкасов спрятал кольцо в раковину устрицы, которое его возлюбленная обнаружила во время романтического ужина.

"Наш День, который запомнится на долгое время, — написал Черкасов под снимком.

Имя своей избранницы пловец не назвал. Однако поклонники предполагают, что это подопечная Владимира Бебешко СолоХа. Они познакомились в июне на съемках передачи "Кто сверху?".

На проекте "Холостяк" Черкасов выбрал 21-летнюю диктора Лиду Немченко, однако пара разбежалась вскоре после окончания съемок.

Напомним, по информации СМИ, принц Гарри уже сделал предложение Меган Маркл.

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