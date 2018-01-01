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Экс-модель Victoria's Secret "светанула" бюстом в Австралии: фото

Сегодня, 05:06
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1 / 5 Элис Тейлор (dailymail.co.uk)

Элис Тейлор с улыбкой демонстрировала свою фигуру и прочие прелести в разных откровенных купальниках.

31-летняя модель из Австралии Элис Тейлор приняла участие в яркой фотосессии на пляже в Сиднее. Как сообщают западные таблоиды, во время съемок бывший "ангел" бренда Victoria's Secre t сменила несколько откровенных купальников-бикини.

Интересно, что сейчас в Австралии зимний период, поэтому вода в Тихом океане достаточно холодная. Однако модель превозмогала холод и героически позировала, улыбаясь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беременная модель Victoria's Secret оголилась во время фотосессии.

 

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Теги:  
Victoria's Secret, Австралия, бикини, Тихий океан, модель, Элис Тейлор
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