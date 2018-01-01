Экс-Nikita призналась, что была гадким утенком и стеснялась своей большой груди

Полюбить себя артистке помогли занятия спортом.

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая теперь выступает как DJ Nana, откровенно поделилась, что в подростковом возрасте считала себя гадким утенком, и ей было некомфортно в ее собственном теле.

"Загнать человека в комплексы, тем более тинейджера – запросто. Уже в 13 лет у меня была грудь 3 размера. Мне было настолько некомфортно и я так себя стеснялась, что обматывалась эластичным бинтом! Знала бы я тогда, что эта грудь будет сводить с ума такое количество мужчин в будущем", - поделилась Кумейко в интервью журналу "Диетика".

Стать тем самым "лебедем" артистке помогли занятия спортом. С 15 лет Dj Nana начала посещать тренажерный зал, сейчас она занимается тайским боксом, йогой, TRX и CrossFit.

Также в рационе артистки отсутствует вредная пища, она предпочитает белки, овощи и фрукты. Нана не пропускает приемов пищи и не подвергает организм стрессам в виде строгих диет.



У Анастасии также есть свои ритуалы красоты: артистка предпочитает теплую ванну с аромомаслами, массаж и регулярно посещает косметолога. Пример по уходу за собой она берет с француженок.

"Ухаживать нужно за собой ежедневно. Для меня в этом плане примером являются француженки, за которыми я наблюдала, находясь в Париже – совершенно неважно идёшь ты на тренировку, за хлебом или на свидание, походка всегда должна быть от бедра, огонёк, а можно и "чертики", в глазах, шарм и влюбленность в жизнь!", - отметила Кумейко.

Ранее экс-Nikita удивила фанатов выходкой в лифте.