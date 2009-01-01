Экс-солист Smash и лидер "Алисы" пополнили чистилище "Миротворца"

Артисты попали в базу организации вчера.

Влад Топалов Скриншот видео с youtube.com

Российские певцы — экс-участник дуэта Smashи лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев (Панфилов) — пополнили "чистилище"

На ее сайте говорится, что артистов занесли в базу 31 мая.

По данным активистов, оба исполнителя незаконно посещали захваченный РФ Крым.

"Отрицание российской агрессии, незаконная гастрольная деятельность в... Крыму", — такие обвинения выдвинуты Кинчеву. Между тем Топалова винят в участии в пропагандистских мероприятиях на полуострове.

Напомним, 26 мая список базы "Миротворца" пополнили участники российской группы "Иванушки International", певцы также выступали в Крыму. До этого в "чистилище" организации попал известный россиянин-дрессировщик кошек Юрий Куклачев.