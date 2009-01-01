Экс-солистка группы Serebro позировала для глянца на Мальдивах

На одном из снимков Елена демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини.

Елена Темникова Instagram

порадовала поклонников яркими фото с отдыха.

Снимки Темников опубликовала у себя на странице в Instagram.

Темникова ради фотосессии для глянца отправилась на Мальдивы.

Съемки в купальнике на пляже — 31-летняя звезда совмещает с отдыхом.

Даже на острове артистка не забывает о диете: "Я голодная. Но на ужин не пойду. Утром фотографировать плоский живот. Остается пить чай и качать пресс", — написала певица.

На одном из снимков Елена демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини.

Напомним, Анастасия Волочкова сверкнула грудью на отдыхе.