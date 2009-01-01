Экс-солистка группы Serebro позировала для глянца на Мальдивах

На одном из снимков Елена демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини.
Снимки Темников опубликовала у себя на странице в Instagram.
Темникова ради фотосессии для глянца отправилась на Мальдивы.
Съемки в купальнике на пляже — 31-летняя звезда совмещает с отдыхом.
Даже на острове артистка не забывает о диете: "Я голодная. Но на ужин не пойду. Утром фотографировать плоский живот. Остается пить чай и качать пресс", — написала певица.
На одном из снимков Елена демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини.