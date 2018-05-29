Экс-солистка "Ленинграда" назвала причину развода Шнурова

Алиса Вокс считает, что дело в алкоголизме музыканта.
"Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России. Что ж – комментирую: "На сегодняшний день в РФ распадается более 50% браков. 41% – по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего инициатором развода становится женщина. Я развелась еще 2,5 года назад. Тоже стала инициатором развода. И не жалею". А вообще мне нравится стабильность, с которой я задаю тренды. Пользуйтесь – мне не жалко", – высказала свою точку зрения Вокс на своей странице в Instagram.
Некоторые из подписчиков певицы тут же обвинили ее в пиаре, но Алиса молчать не стала.
"А в чем заключается мой пиар? Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", — ответила она недоброжелателям.
Напомним, что Вокс ушла из группы "Ленинград" больше двух лет назад. Позже она обвинила Шнурова в домогательствах и в психологическом насилии.
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