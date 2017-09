Экс-супруг Дженнифер Лопес посоветовал Трампу закрыть рот

Об этом пишет ivona.

На днях президент США предложил увольнять игроков американского футбола за недостаточный патриотизм, раскритиковав Национальную футбольную лигу за акции протеста во время исполнения гимна США на соревнованиях.

По мнению Трампа, владельцы футбольных команд должны уволить всех футболистов, которые не встают при исполнении гимна и не уважают американский флаг.

"Если фанаты НФЛ откажутся ходить на игры, пока игроки не перестанут проявлять неуважение к нашему флагу и стране, вы увидите быстрые изменения. Увольнять или отстранять!" — написал в своем Twitter Трамп.

В ответ на это популярный американских певец Марк Энтони, который родился в семье пуэрториканцев, возмутился, что Трамп обращает на это внимание, когда Пуэрто-Рико борется с последствиями природной стихии – ураганом Мария.

"Господин президент, закройте рот относительно НФЛ. Сделайте что-то для наших людей, которые нуждаются в Пуэрто-Рико. Мы также граждане Америки", — написал Марк Энтони.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.