Экс-участница "Фабрики звезд" шокировала пластикой губ, опубликованы фото

Сама Алекса во всех интервью отрицает, что когда-либо прибегала к услугам пластического хирурга.

Алекса Instagram

Бывшая участница четвертого сезона российского музыкального проекта "Фабрики звезд" Саша Чвикова, более известная, как певица Алекса , сделала пластику губ.

Об этом пишет ivona.

В Сеть попало фото экс-подружки Тимати Алексы с увеличенными губами.

На снимке можно увидеть, какой дочь украинского бизнесмена была до операции и какой стала после. Заметно, что размер губ 28-летней девушки значительно увеличился и их контуры выглядят неестественными.

Сама Алекса во всех интервью отрицает, что когда-либо прибегала к услугам пластического хирурга.

Российские СМИ поговаривают, что после расставания с рэпером она разочаровалась в шоу-бизнесе. Теперь девушка занимается выпуском ювелирных украшений в Киеве.

Напомним, поклонники Эвелины Бледанс считают, что она увеличила грудь.