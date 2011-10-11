Экс-участница "Фабрики звезд" шокировала пластикой губ, опубликованы фото

Сама Алекса во всех интервью отрицает, что когда-либо прибегала к услугам пластического хирурга.
Об этом пишет ivona.
В Сеть попало фото экс-подружки Тимати Алексы с увеличенными губами.
На снимке можно увидеть, какой дочь украинского бизнесмена была до операции и какой стала после. Заметно, что размер губ 28-летней девушки значительно увеличился и их контуры выглядят неестественными.
Сама Алекса во всех интервью отрицает, что когда-либо прибегала к услугам пластического хирурга.
Российские СМИ поговаривают, что после расставания с рэпером она разочаровалась в шоу-бизнесе. Теперь девушка занимается выпуском ювелирных украшений в Киеве.
Напомним, поклонники Эвелины Бледанс считают, что она увеличила грудь.