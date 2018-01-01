Экс-ведущая "Орла и решки" показала соблазнительные ноги на пикантном снимке: фото

Леся Никитюк продемонстрировала свое утро в отеле.

Леся Никитюк сразила своих поклонников роскошными ногами instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк , популярность которой принес тревел-проект "Орел и решка", путешествует в столице Польши Варшаве.

"Идеальное польское утро", - подписала девушка фото, которое опубликовала в Instagram.

На фотографии Никитюк комфортно расположилась на кресле своего отельного номера с видом на современную Варшаву. На столе перед телеведущей стоит завтрак. Однако наибольшее внимание к снимку приковывают длинные ноги украинки, которые она оголила из-под банного халата.

Леся Никитюк в Варшаве Фото: Instagram/Леся Никитюк

"Леся, жизнь удалась. Заслужила!", "А ноги, ноги!", "Какая прекрасная девушка. Думаю, все поляки в шоке", "Идеальное утро", - прокомментировали фотографию подписчики.

Напомним, ранее Никитюк удивила фанатов нетипичными для своего профиля в соцсети пикантными снимками. На фото, которые Леся выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в нижнем белье бордового цвета с черным халатиком, сексуально спущенным вниз.