Экс-ведущая "Орла и Решки" показала забавное фото с "человеком-цитатой"

Снимки, опубликованные телеведущей в соцсети, за несколько часов собрали десятки тысяч лайков.
Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа они собрали более 39 тысяч лайков.
"Борис Бурда!!! Человек — цитата!!! Лаконичный, точный и смешной…", — подписала фото девушка.
Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram