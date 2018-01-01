Сегодня, 06:37 RSS

Экс-ведущая "Орла и Решки" показала забавное фото с "человеком-цитатой"

Сегодня, 06:01
Никитюк,Бурда < >
< >
1 / 3 Леся Никитюк позировала с Борисом Бурдой (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки, опубликованные телеведущей в соцсети, за несколько часов собрали десятки тысяч лайков.

Никитюк
Леся Никитюк позировала с Борисом Бурдой instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть забавные фотографии с коллегой, журналистом, писателем и бардом Борисом Бурдой.

Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа они собрали более 39 тысяч лайков.

"Борис Бурда!!! Человек — цитата!!! Лаконичный, точный и смешной…", — подписала фото девушка.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Леся Никитюк, Борис Бурда, Орел и Решка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности