Экс-ведущая "Орла и Решки" рассказала, как выдавала киевскую Воздвиженку за Стокгольм

Телеведущая отметила, что пять лет назад в столице принимала участие в кастинге.

Леся Никитюк поделилась, что пять лет назад в Киеве на Воздвиженке проходила кастинг в программу "Орел и Решка” instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк , которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась, что в Киеве пять лет назад проходила кастинг в программу.

Отбор состоялся на Воздвиженке, Никитюк бегала по ней с микрофоном и рассказывала на камеру, вроде находится в Стокгольме (столица Швеции), говорится на странице ведущей в Instagram.

"Пять лет назад, именно здесь проходил мой кастинг в O&Р… Я еще была такая молодая…", — написала она.

Леся Никитюк поделилась, что пять лет назад в Киеве на Воздвиженке проходила кастинг в программу "Орел и Решка” Скриншот с instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, на которых позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме. Посмотреть фото можно здесь.

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