Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер впечатлила потрясающей растяжкой, видео

Певица поделилась роликом занятия в балетной школе.

Певица занимается в балетной школе instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер показала фанатам впечатляющий шпагат и растяжку.

Частью с занятий в частной балетной школе она решила поделиться на своей странице Instagram. 35-летняя звезда продемонстрировала завидную гибкость.

"Маленькая часть нашего занятия. Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя. К тому же в этой частной балетной школе можно заниматься не только таким возрастным девушкам как я, но в первую очередь маленьким деткам, у которых есть все шансы стать балеринами", - подписала ролик певица.

Поклонники восхитились гибкостью певицы, кото-то вспомнил свои танцевальные годы.

"Надюша умница! Талантище!", "Ой, сразу ностальгия... тоже так занималась)) вы большая молодец, Надежда.", "Как я Вами восхищаюсь))) Вы Прекрасная женщина, талантливая! Какая грация", - не скупились на комплименты подписчики.

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 4 Апр 2018 в 2:46 PDT

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