Экс-"ВИА Гра" открыла магазин одежды в Киеве и Сочи

Певица не раз заявляла, что принимает непосредственное участие в создании одежды.
Она основала собственный бренд Meiher by Meiher и открыла свои первые бутики модной одежды в Киеве и Сочи.
Певица не раз заявляла, что принимает непосредственное участие в создании одежды и обуви от набросков эскизов и до выпуска коллекции.
"Для меня это не просто бутик, а творческая мастерская, где я реализовываю свои самые безумные идеи. Все в нем выдержано в единой концепции и продумано мной до мелочей. Стилем и атмосферой он напоминает аргентинское танго, мою давнюю страсть", — заявила экс-солистка "ВИА Гры", пишет Апостроф.
Напомним, жена футболиста киевского "Динамо" презентовала бренд детской одежды.