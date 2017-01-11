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Экс-"ВИА Гра" открыла магазин одежды в Киеве и Сочи

Сегодня, 12:31

Певица не раз заявляла, что принимает непосредственное участие в создании одежды.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер Instagram
Экс-солистка "ВИА Гры", артистка Надежда Мейхер к прочим своим увлечениям, решила заняться и дизайном.

Она основала собственный бренд Meiher by Meiher и открыла свои первые бутики модной одежды в Киеве и Сочи.

Певица не раз заявляла, что принимает непосредственное участие в создании одежды и обуви от набросков эскизов и до выпуска коллекции.

Надежда Мейхер
Instagram

Надежда Мейхер
Instagram

"Для меня это не просто бутик, а творческая мастерская, где я реализовываю свои самые безумные идеи. Все в нем выдержано в единой концепции и продумано мной до мелочей. Стилем и атмосферой он напоминает аргентинское танго, мою давнюю страсть", — заявила экс-солистка "ВИА Гры", пишет Апостроф.

Надежда Мейхер
Instagram

Надежда Мейхер
Instagram

Напомним, жена футболиста киевского "Динамо" презентовала бренд детской одежды.

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Экс-ВИА Гра, Надежда Мейхер, дизайнер, одежда, магазин, Киев, Сочи
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