Экс-"Виа-Гра" побаловала фанатов соблазнительным танцем в купальнике

Санта Димопулос повеселилась с подругами во время отдыха.

Димопулос порадовала подписчиков забавным видео под песню Киркорова santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос порадовала подписчиков забавным видео, на котором она с подругами двигается под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

"Филипп @fkirkorov , это разрыв. Скоро на всех пляжах. Песня не покидает моей головы", - подписала видео Димопулос.

Подписчикам певицы понравился такой танец. Одни называли его сексуальным, другие забавным, но все же сошлись во мнении, что фигура у Санты потрясающая.

"Суупеер песня и супер танцы!", "Главное, без разврата. Весело, пластично и хорошо", "Очень красивые и танец нереальный", "Девчонки, отжигаете!", "Санта, обожаю этот твой ролик! Ты тут офигенная", - радовались фанаты.

Публикация от Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 19 Мар 2018 в 8:54 PDT

Ранее Санта Димопулос побаловала подписчиков снимком в нижнем белье.