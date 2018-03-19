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Экс-"Виа-Гра" побаловала фанатов соблазнительным танцем в купальнике

Сегодня, 14:57

Санта Димопулос повеселилась с подругами во время отдыха.

Санта Димопулос
Димопулос порадовала подписчиков забавным видео под песню Киркорова santadimopulos/instagram
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос порадовала подписчиков забавным видео, на котором она с подругами двигается под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

"Филипп @fkirkorov , это разрыв. Скоро на всех пляжах. Песня не покидает моей головы", - подписала видео Димопулос.

Подписчикам певицы понравился такой танец.  Одни называли его сексуальным, другие забавным, но все же сошлись во мнении, что фигура у Санты потрясающая.

"Суупеер песня и супер танцы!", "Главное, без разврата. Весело, пластично и хорошо", "Очень красивые и танец нереальный", "Девчонки, отжигаете!", "Санта, обожаю этот твой ролик! Ты тут офигенная", - радовались фанаты. 

Ранее Санта Димопулос побаловала подписчиков снимком в нижнем белье.
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Санта Димопулос, Виа-Гра, певица, танец, видео
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