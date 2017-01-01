Экс-"ВИА Гра" показала фото в купальнике

Певица отдыхает во Флориде и радует поклонников откровенными фотографиями.

Димопулос показала фото в купальнике Instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос в Instagram поделилась очередным снимком в купальнике.

Певица отдыхает во Флориде и радует поклонников откровенными фотографиями, выкладывая их в соцсеть.

Вот так Санта подписала пляжное фото: "С каждым годом я прихожу к тому, что самые правильные решения принимались не доводами разума а сердцем, его внутренним биением. Я чувствую людей, с которыми мне хорошо, вещи, которые отражают моё состояние, дела, которые мне по душе. Это так важно, чтобы внутри было всё по полочкам) В конце этого года хочу пожелать всем гармонии и внутреннего удовлетворения! В погоне за карьерой, деньгами, удовольствием очень легко потерять главное. Если есть уверенность в себе, своей жизни, своём деле - всё остальное будет само с собой. Не распыляйтесь на зависть, злость и обиды! Стройте свою жизнь не в угоду другим, а так как вы чувствуете и будьте счастливы!".