Экс-"Виа Гра" заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной

Артистка позирует в телесном боди, прислонившись к плечу партнера.
Судя по фото, его сделали во время сьемок клипа артистки "На воле", где ее возлюбленного сыграл Даниил Величко.
"Даниил, я соскучилась", - подписала фото Седокова.
Всего лишь за три часа снимок набрал более 63 тысяч лайков и сотни комментариев.
Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни пророчили артистке новый роман и скорое пополнение:
"Ой опять новый мужик. А детей то заделали?", "И так три ребенка от разных…", "Ну все, ждем четвёртого ребенка".
Другие же встали на защиту певицы:
"А человек не может скучать по другому вот просто так? Обязательно вам все опошлить надо", "Пипец, а не люди... Столько зла. А все от зависти и нищеты", "Кому какое дело, пусть рожает хоть 10 от разных мужчин".