Экс-"Виа Гра" заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной

Артистка позирует в телесном боди, прислонившись к плечу партнера.

Анна Седокова заинтриговала подписчиков новым фото annasedokova/instagram

Певица Анна Седокова удивила своих подписчиков в Instagram, выложив фотографию, на которой она позирует взявшись за руки с полуобнаженным мужчиной.

Судя по фото, его сделали во время сьемок клипа артистки "На воле", где ее возлюбленного сыграл Даниил Величко.

"Даниил, я соскучилась", - подписала фото Седокова.

Всего лишь за три часа снимок набрал более 63 тысяч лайков и сотни комментариев.

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни пророчили артистке новый роман и скорое пополнение:

"Ой опять новый мужик. А детей то заделали?", "И так три ребенка от разных…", "Ну все, ждем четвёртого ребенка".

Другие же встали на защиту певицы:

"А человек не может скучать по другому вот просто так? Обязательно вам все опошлить надо", "Пипец, а не люди... Столько зла. А все от зависти и нищеты", "Кому какое дело, пусть рожает хоть 10 от разных мужчин".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 10, 2018 в 3:27 PST

Ранее Анна Седокова призналась в чувствах новому ухажеру.