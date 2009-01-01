Экс-жена Константина Меладзе рассказала о талантах их дочери

Младшая наследница продюсера, 13-летняя Лия, начала заниматься вокалом год назад и уже завоевала награды на музыкальных конкурсах.

Константин Меладз с экс-женой Яной novostiua.net

Бывшая супруга продюсера Константина Меладзе Яна Сумм рассказала о способностях их младшей дочери Лии.

Об этом пишет starhit.

Несмотря на то, что у девочки абсолютный слух и хороший голос, мама не хочет, чтобы девушка начинала карьеру в шоу-бизнесе раньше 17 лет.

Младшая наследница продюсера, 13-летняя Лия, начала заниматься вокалом год назад и уже завоевала награды на музыкальных конкурсах в Испании и Италии. Причем в последний раз юная певица заняла третье место.

"О способностях Лии мы узнали, когда определили ее в музыкальную школу по классу скрипки, — поделилась мама девочки Яна Сумм. — Выяснилось, что у нее абсолютный слух. Она проучилась четыре года, а потом заявила, что хочет петь. Я отправила ее к папе. Костя знал, что у Лии есть данные, но ждал, когда сама созреет", — рассказала экс-жена Меладзе.

Продюсер нашел для дочери хорошего педагога по вокалу. Константин дал дочке возможность выступить на настоящей сцене. С ребятами из группы MBAND девочка исполнила их трек "Она вернется" для записи одной праздничной программы в Киеве. Для конкурсов на детских фестивалях в Европе Лия Меладзе выбрала композиции на русском, украинском и английском языках.

"Лия выезжала туда вместе с бабушкой, — продолжает Яна. — Мне нравится ее голос. Правда, передо мной она петь почему-то стесняется. Закрывается в комнате, когда репетирует. Но я, конечно, все слышу. А иногда специально включаю ее любимые песни в машине, она не замечает, как начинает подпевать, а я наслаждаюсь. Но пока мы воспринимаем занятия музыкой как хобби. С ее папой у нас есть уговор, что никакого шоу-бизнеса до 17 лет".

Напомним, старшая дочь Валерия Меладзе отгуляла свадьбу в Марракеше.