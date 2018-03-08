Елена Кравец поделилась трогательным снимком своей маленькой дочери

Артистка показала свою малышку Катю.
Фото малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Катя запечатлена со спины, сидя за столом и рисуя карандашами. Девочка одета в большую мамину кофту.
Поклонники актрисы восхитились маленькой принцессой.
"Маленькая принцесса)", "Ми-ми-мишность этого фото зашкаливает", "Ну вот! Уже мамина кофта! Через пару лет сумка, туфли...машина...", "Какой ангелочек", - умилялись подписчики.
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