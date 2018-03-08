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Елена Кравец поделилась трогательным снимком своей маленькой дочери

Вчера, 15:35

Артистка показала свою малышку Катю.

Кравец
Актриса поделилась милым фото своей Катюши Фото: Квартал 95
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась милой фотографией своей дочери Катерины.

Фото малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Катя запечатлена со спины, сидя за столом и рисуя карандашами. Девочка одета в большую мамину кофту.

Поклонники актрисы восхитились маленькой принцессой.

"Маленькая принцесса)", "Ми-ми-мишность этого фото зашкаливает", "Ну вот! Уже мамина кофта! Через пару лет сумка, туфли...машина...", "Какой ангелочек", - умилялись подписчики. 

Ранее Елена Кравец рассказала, почему задумалась об уходе из "Квартала".
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Елена Кравец, дочь, фото, мама
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